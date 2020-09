© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stipendi gonfiati,illegittimi e soldi sottratti dalle casse di una società pubblica sull'orlo del fallimento. E adesso il surplus illegittimo finisce sotto sequestro. Il tribunale diha congelato più di 400mila euro dal conto di quattro vertici di: mentre le finanze della società controllata dal ministero della Cultura e del Turismo colavano a picco, i manager avrebbero arrotondato compensi medi da diecimila euro lordi al mese con premi di produzione maggiorati, duplicati di indennità di funzione, benefit non dovuti. Tredici gli indagati in tutto, per bancarotta fraudolenta. Nel mirino dellasono finiti i dirigenti che, nonostante il maxi-debito della società dichiarata poi fallita nel 2015 con un buco da 103 milioni di euro, avrebbero fatto lievitare le retribuzioni mensili. Ma anche i componenti del Consiglio di amministrazione che non si sarebbero opposti al dissipamento.LE DISTRAZIONIA distanza di anni, i premi e i benefit in busta paga sono stati interpretati dai pm Alessia Miele e Nadia Plastina come vere e proprie distrazioni dai conti di una società già disastrata. La fetta più grossa nel sequestro è a carico dell'ex direttore generale di Promuovi Italia,, che si è ritrovato i conti alleggeriti di 168.546 euro. Poi ci sono il vicedirettore operativo- 137.339 euro -, il direttore amministrativo- 107.747 euro - e infine il dirigente, con 27.344 euro.Montera, che aveva concordato uno stipendio lordo di 11.000 euro, di cui 9.000 a titolo di compenso e 2.000 a titolo di indennità di funzione, avrebbe ottenuto prima un arrotondamento di 200 euro, che in cinque anni gli avrebbe fruttato 18.680 euro. Ma avrebbe intascato anche premi di produzione per 16.000 euro, seguiti fino al 2010 da 2.000 euro aggiuntivi mensili, pari a oltre 126.000 euro. Il tutto frutto, secondo gli accertamenti svolti Guardia di Finanza Gruppo Tutela Spesa Pubblica, di una sorta di «duplicato dell'indennità di funzione». Nel mirino degli investigatori, in particolare, due delibere del Cda, una del 2008 e una del 2010, mai impugnate dai consiglieri.A Montera era stata riconosciuta, fin dall'ottobre del 2008, un'indennità di funzione da 2.000 euro, prevista alla voce dello stipendio «superminimo non assorbibile». Il problema è che se all'inizio l'importo veniva corrisposto una tantum, nel 2009 era arrivato a fruttargli 12.000 euro e poi era diventato fisso e mensile per quattro anni: 63 mensilità aggiuntive, sottolinea la Procura, per un totale di 126.000. Con la seconda delibera Montera e il Cda avrebbero distratto altri 261.000 euro per compensi non dovuti. Su richiesta dell'allora presidente, «motivata - scrivono i magistrati - da un non documentato incremento della produzione e da previsioni di badget a ben vedere di segno contrario», il Cda aveva disposto un riallineamento degli emolumenti del direttore generale. Il risultato: lo stipendio di Montera sarebbe stato incrementato di 4.694 euro per 43 mensilità.Il dirigente, a sua volta, avrebbe distribuito aumenti a pioggia, compreso quello destinato al vicedirettore generale operativo, Orsini, il cui stipendio lordo di 11.835 euro era stato aggiustato con 1.360 in più in busta paga. Per gli inquirenti, il top manager sarebbe stato «perfettamente consapevole» della distrazione, conoscendo «in ragione delle mansioni svolte» lo stato di crisi di liquidità della società e anche l'assenza di una giustificazione per gli aumenti.IL LICENZIAMENTOSu Montera pesa anche un'inchiesta per violazione dei sistemi informatici, danneggiamento e cancellazione di documenti aziendali. Nel 2013 il direttore generale della Promuovi Italia era stato licenziato «per giusta causa» dal presidente Costanzo Jannotti Pecci proprio a seguito della scoperta degli stipendi gonfiati e per i sospetti illeciti di natura penale, amministrativa e contabile poi denunciati, in parte archiviati e in parte ancora all'esame dei magistrati. Il dg avrebbe cercato di difendersi, secondo l'accusa, entrando nel sistema informatico per distruggere le prove. Per quegli abusi anche la corte dei Conti si è mossa: a Montera e al suo vice, Olindo Ceccarelli, sono stati contestati 960mila euro di danno erariale.