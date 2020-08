I tempi di realizzazioni non saranno brevi (2025, anno de Giubileo), ma a ottobre il Campidoglio è pronto a presentare al ministero dell'Infrastrutture il progetto per la futura tranvia Termini-Vaticano-Aurelio.

In realtà il progetto non è nuovo (lo lanciò Rutelli una quindicina di anni fa per il Giubileo del 2000). Il percorso prevede, dopo la partenza da Termini, il passaggio su via Nazionale, Gregorio VII e a via Pineta Sacchettiper arrivare al quartiere Aurelio.

Nel piano previsti anche la pedonalizzazione di piazza Venezia e una biforcazione che dopo corso Vittorio permetterà ai tram di raggiungere lo stazionamento di piazza del Risorgimento. Dal Mit dovrebbero arrivare 200 milioni di euro per i trasporti capitolini.

