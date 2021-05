Progetto riforestazione a Roma. L'associazione Daje de Alberi lancia una raccolta fondi

L'associazione di tutela ambientale Daje de Alberi, dopo il successo della prima raccolta fondi in Via Lanciani, vuole donare 30 nuovi alberi di Ligustrum variegata per il quartiere Nomentano a Roma. Il progetto verrà realizzato in collaborazione con il Servizio Giardini di Roma Capitale. Gli alberi saranno messi a dimora durante il prossimo autunno-inverno nel rispetto del loro ciclo vegetativo. Si punta, per ora, a raccogliere 5mila euro, che saranno necessari per acquistare gli alberi di Ligustrum variegata, metterli a dimora e prendersene cura. Passaggio necessario per assicurare la sopravvivenza delle piante.

APPROFONDIMENTI MONDO È la serra più grande al mondo: qui gli alberi hanno le... CRONACA Furto nelle campagne del Salento: rubati 200 ulivi resistenti alla... AMBIENTE Earth Day 2021, per salvare la Terra ci vuole ottimismo

Ecomondo e Key Energy si preparano al ritorno in fiera: al via le Digital Green Weeks

«In un momento di grande difficoltà economica, sociale e ambientale – sottolinea Lorenzo Cioce, fondatore dell’associazione – lanciare un messaggio di condivisione, di comunità e di entusiasmo crediamo sia fondamentale per la città. Siamo sul territorio e coinvolgiamo i cittadini in un progetto visionario il cui esito genera bellezza, decoro, condivisione e gioia. Noi ci crediamo e puntiamo a organizzare un grande evento in autunno mettendo a disposizione tutte le nostre risorse e la generosa creatività dei nostri sostenitori». Daje de Alberi è un progetto di riforestazione e rigenerazione per la città metropolitana di Roma Capitale basato sul bene comune e sulla bellezza. Intanto grazie ai primi contributi di diversi sostenitori la raccolta fondi è già partita. «Ogni singolo gesto conta per donare bellezza e ossigeno a Roma e al pianeta» è l’invito di Lorenzo Cioce ai cittadini non solo della Capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA