Il profumo di festa: è già Natale

Candele, profumi e portafortuna parigini, ma anche giochi di prestigio, per aspettare il Natale, praticamente alle porte. Impazziscono i vip, a via del Babuino, per giocosi ninnoli, atmosfere da sogno e lucky charms. L'esuberante comico Riccardo Rossi, sempre molto attento ai dettagli, è tra i maggiori fan di una particolare fragranza proposta. Poi si presta alle incredibili magie con le carte da gioco del talentuoso illusionista Luca Bono, allievo di Arturo Brachetti. Lo stesso fa Valeria Marini, con basco di pelle nera e aderente tubino rosso acceso con pois in rilievo della stessa tonalità, in onore delle Feste in arrivo. La burrosa diva si stupisce, come il resto degli invitati, nel seguire gli articolati games del mago. Una inesauribile serie di sbalorditivi colpi di scena, davvero da teatro.

LEGGI ANCHE Tibet Festival a Roma, una settimana di eventi con presentazione del film sul Dalai Lama

E di magia in magia, in un altro angolo della location non si perde l'occasione di scegliere qualche regalino la deliziosa attrice Stella Egitto, in spolverino bianco e cappello a falde nere, divertita nel posare davanti ad un pannello con su dipinti misteriose mani, soldatini ottocenteschi che sorreggono grandi candele accese, coloratissime piante rampicanti, enormi maggiolini rossi e carte da gioco. Valeria Fabrizi, in giacca nera su top fantasia, testa la giostra per candela, un curioso meccanismo creatore di effetti di luce attraverso la fiammella. Fabio Fulco, in chiodo marrone e barba lunga, si fa uno scatto con Giorgia Giacobetti, in bianco e nero, che accoglie gli ospiti. Divertito l'attore Alan Cappelli Goetz, in maglione nero a collo alto su jeans grigi molto trendy. Ivan Bacchi, in camicia black su giubbone in tinta, fa un brindisi di bollicine con alcuni amici.

LEGGI ANCHE Gnam, confermata la direttrice Collu per altri quattro anni

Passano Antonella Elia e Laura Adriani. Molti si rimirano in un decorativo specchio dall'importante cornice d'oro, al centro di una parete. In questa atmosfera da favola appare Veronika Logan in spiritoso basco di lana nera, comoda giacca a scacchi grigi con collo di pelliccia chiara, tracolla e sguardo intrigante. La modella bielorussa Katia Mironova, in outfit color carta da zucchero e tracolla, protagonista del film di Gabriele Salvatores Il ragazzo invisibile, ammira i disegni onirici lungo le pareti. Lei stessa ha un'aria sognante. Ecco Pino Strabioli, in giacca scozzese dai toni del grigio su pantaloni neri, e poi l'attrice Laura Lattuada, in corto taglio biondo su chiodo nero. Scelgono delle candele Stefano Pantano e Saverio Vallone. Gara nella scelta dell'oggetto più cool. Brindisi alle prossime vacanze, e party glitterati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA