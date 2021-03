Roma, crollo alla Balduina: sei a processo per «disastro colposo»

Rinviate a giudizio sei persone per la voragine che il 14 febbraio 2018 aveva inghiottito sette auto in via Livio Andronico, alla Balduina, quartiere di Roma Nord. Lo ha deciso oggi il gup di Roma Angela Gerardi. I sei sono imputati del reato di crollo di costruzione colposo e risponderanno in concorso. Il processo inizierà il 22 giugno davanti ai giudici della sesta sezione penale del Tribunale di Roma. Si sono costituite parti civili anche il Comune di Roma e Acea ATO2.

Cosa era avvenuto

Il 14 febbraio 2018, ore 18, a Balduina la strada sprofonda per 15 metri. Sei auto vengono inghiottite dalla voragine. E anche i residenti temono. Due intere palazzine vengono sgomberate. Il manto stradale ha ceduto proprio dove c'erano dei lavori in corso. Secondo le ipotesi della Procura, sarebbero state proprio le colonne di contenimento dell’area di cantiere a sprofondare. La causa potrebbero essere le infiltrazioni d’acqua segnalate da tempo.

