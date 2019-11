Roma, processo De Vito: la difesa cita Virginia Raggi nella lista dei testimoni

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, compare nella lista testi depositata dai difensori di Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea capitolina, in vista del processo che lo vede imputato per corruzione in uno dei filoni della maxinchiesta sul nuovo stadio. Il procedimento inizierà il prossimo dicembre. De Vito è tornato libero il 18 novembre scorso dopo circa 9 mesi tra carcere e arresti domiciliari.



