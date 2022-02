Processo Cerciello, la richiesta del pg: «Ergastolo per Elder, 24 anni per Gabriel Natale»

«Ergastolo per Finnegan Lee Elder, 24 anni per Gabriel Natale Hjorth»: è la richiesta del pg Vincenzo Savariano nel processo di appello per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019.

Omicidio Cerciello, le chat choc dei carabinieri: «Fategli fare la fine di Cucchi»

APPROFONDIMENTI IL CASO Omicidio Cerciello, le chat choc dei carabinieri: «Fategli... L'INDAGINE Omicidio Cerciello, a processo carabiniere che diffuse foto... ROMA Omicidio Cerciello, il testimone chiave Sergio Brugiatelli morto... ROMA Carabinieri, il generale Antonio de Vita è il nuovo... ROMA Inaugurata stele per il carabiniere Mario Cerciello Rega alla... ROMA Roma, inaugurato cippo per il Carabiniere Mario Cerciello Rega... IL PROCESSO Omicidio Cerciello, il fratello: «Questa sentenza lava il... ROMA Processo Cerciello, ergastolo per gli americani Elder e Hjorth....

Omicidio Cerciello, a processo carabiniere che diffuse foto dell'americano bendato

«I due carabinieri hanno sottovalutato la situazione», ha detto nella sua requisitoria il procuratore generale nel corso della prima udienza del processo in corte d'assise d'appello di Roma. «Il protocollo dell'arma in caso di “cavallo di ritorno” stabilisce che può interviene personale in abito civile ma con appoggio di pattuglie, è la vittima, inoltre, che deve andare avanti» ad incontrare i malviventi. Questo non è accaduto dato che la vittima dell'estorsione, Sergio Brugiatelli, è rimasto vicino all'auto mentre Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale sono andati ad incontrare i due 20enni americani Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth oggi imputati per omicidio. « Cerciello e Varriale hanno sottovalutato la situazione perchè hanno pensato ad una cosa banale. “Ma chi volete che vadano a rubare la borsa ad un poveraccio come Brugiatelli per chiedere un riscatto di 80 euro?”. Pensavano ad una quasi sorta di scherzo».

«La nostra linea non è cambiata, Natale non ha commesso il delitto. Sosteniamo da sempre l'estraneità del nostro assistito dal concorso in omicidio». Così gli avvocati difensori di Natale Hjorth, Fabio Alonzi e Francesco Petrelli, al termine della requisitoria del pg. «Esprimo profondo dolore e sofferenza per la famiglia del carabiniere Cerciello. Mio figlio sta bene, ma ovviamente si sente profondamente addolorato e ha un enorme senso di colpa per quanto accaduto. Gli dispiace soprattutto di non esser stato creduto». Lo ha detto Leah Elder, madre di Finnegan Lee, imputato nel processo, al termine dell'udienza di oggi. «Speriamo che questo processo riveda le anomalie e le informazioni sbagliate emerse in primo grado - ha aggiunto la donna lasciando il tribunale - Speriamo davvero che la verità venga alla luce e che le contraddizioni uscite nel primo processo su questa immensa tragedia, vengano corrette».