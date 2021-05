Processo Cerciello Rega, attesa in serata la sentenza: Elder e Hjorth rischiano l'ergastolo

I giudici della prima Corte d'Assise devono decidere sulla richiesta di ergastolo formulata dalla Procura di Roma per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth accusati del concorso in omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate la notte del 26 luglio del 2019 al culmine di una colluttazione in una strada a pochi passi da piazza Cavour, zona centrale della Capitale. Ad attendere il verdetto oltre ai familiari del militare dell'Arma anche la moglie Rosa Maria Esilio.

