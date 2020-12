Roma, file per "Primark" al nuovo centro commerciale Maximo

In fila per "Primark", con attese anche fino a quindici minuti per entrare. La corsa alla spesa nel nuovo store è andata in scena già dalle prime opera d'apertura oggi. Il nuovo centro commerciale Maximo aperto in zona Laurentina continua a far parlare di sè per l'attenzione del grande pubblico. Complice le promozioni sull'onsa del Black friday, in attesa del Natale.

In tanti si sono messi in coda per entrare nel nuovo punto vendita (il primo a Roma) della mega catena anglo-irlandese di abbigliamento, accessori e arredamento della casa. Coppie, singoli, amiche, piccoli nuclei di famiglia, itutti in fila in attesa di entrare.

Qualche papà aspetta passeggiando con carrozzina e passeggino. Lo shopping ai tempi del Covid. Ingressi scaglionati, con obbligo di mascherina, termoscanner e gel igienizzanti. Il personale di sicurezza addetto a monitorare i flussi di persone.

