Ruba i fiori davanti al forno crematorio del cimitero di Prima Porta: arrestato 55enne

E' stato sorpreso dai poliziotti in borghese del commissariato Flaminio mentre prendeva composizioni floreali lasciate davanti al forno crematorio del cimitero di Prima Porta e le caricava sulla sua auto portandole via. Un romano di 55 anni, è stato fermato e arrestato per il reato di furto in flagranza. Le 17 composizioni floreali rubate dall'uomo avevano un valore complessivo di circa 600 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA