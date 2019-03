Roma, prima domenica primavera, tante presenze su litorale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima domenica di Primavera, con una temperatura vicina ai venti gradi, ha richiamato tante presenze sul litorale romano. Tra Ostia, Fiumicino,Fregene e Maccarese, molti romani si sono diretti verso le spiagge per trascorrere una giornata di relax in riva al mare. Per i più audaci la prima tintarella, la maggior parte per passeggiate sul bagnasciuga, sui lungomare o lungo le banchine dei porti di Ostia e Fiumicino.E non è mancato, e sono molti, chi ne ha approfittato per pranzare nei locali o stabilimenti balneari che hanno attrezzato tavolini all’aperto. Dallo scorso 18 marzo, tra l’altro, il comune di Fiumicino ha già avviato, da nord verso sud, una pulizia straordinaria delle spiagge che si completerà entro i primi di aprile, in tempo per le festività pasquali e per l’avvio della stagione balneare. Una domenica all’insegna della natura è stata scelta poi da molti residenti e visitatori che, questa mattina, hanno partecipato ad una passeggiata in bicicletta organizzata lungo la nuova pista ciclabile lungo l’argine del Tevere, che collega l’ingresso di Fiumicino con la zona di Parco Leonardo.A Fregene,invece, all’Oasi Wwf di Macchiagrande tanta curiosità e boom di presenze, oltre 2000, nel secondo giorno di apertura della mostra evento dedicata a «Dinosauri in carne ed ossa», che ospita 24 riproduzioni a grandezza naturale di animali preistorici, su un itinerario di circa due chilometri nell’area protetta. Tante le famiglie con bambini.