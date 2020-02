Roma, sgominata la gang dei ladri in trasferta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ogni giorno prendevano l’auto e, da Tor San Lorenzo, raggiungevano Roma per rubare nei negozi, tra il Pigneto e Tor Sapienza. Erano in cinque e si erano organizzati come una banda. Hanno agito più o meno indisturbati almeno fino a venerdì sera quando proprio la loro vettura, una vecchia Fiat Punto, non è sfuggita a un carabiniere della stazione di Tor Tre Teste che si trovava a transitare su via Prenestina: avendo avuto già a che fare con la banda, il militare, in quel momento libero dal servizio e in abiti civili, si è insospettito e ha chiamato i colleghi chiedendone l’intervento.Erano diversi infatti i furti in attività commerciali della zona denunciati nei giorni precedenti. A quel punto, il carabiniere ha iniziato un servizio di osservazione e pedinamento a distanza. Nel frattempo anche la centrale operativa ha attivato e coordinato l’intervento di altre pattuglie presenti nel quartiere per far arrivare sul posto quante più auto possibili. Così quando la banda di ladri ha terminato di svaligiare l’ultimo negozio della giornata e ha ripreso l’auto per tornare ad Ardea, giunta sul Raccordo all’altezza dell’uscita per via Tuscolana, è stata raggiunta e bloccata dai carabinieri. All’interno del mezzo è stata rinvenuta merce di vario genere, che era stata poco prima rubata presso un esercizio commerciale di via De Chirico, traversa di via Prenestina, per un valore commerciale di circa cinquecento euro.L’intera sequenza del colpo era stata ripresa dalle telecamere interne del negozio: grazie a quelle immagini è stato possibile attribuire le responsabilità ai vari componenti della banda. Alla fine, sono state tre le persone arrestate e due quelle denunciate. A finire in manette un 19enne e un 29enne con precedenti, il più grande già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma per lo stesso tipo di reati. Insieme a loro, è stata arrestata anche una 19enne residente a Lavinio. Per tutti l’accusa è di furto pluriaggravato in concorso. Con loro sono stati denunciati in concorso una donna di 47 anni di Tor San Lorenzo con numerosi precedenti e un 27enne di Ardea. I carabinieri stanno ora svolgendo ulteriori indagini per capire se la banda sia effettivamente responsabile dei furti commessi nei giorni precedenti in zona Prenestina o magari proprio ad Ardea.