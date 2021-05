Vaccini Lazio, tessera sanitaria scaduta? come prenotare se non è ancora arrivata quella nuova

Serve la tessera sanitaria per poter prenotare il vaccino nel Lazio. O meglio, le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga del lato posteriore della scheda. Ma non tutti ce l'hanno. Ad alcuni è scaduta da tempo e non è arrivata quella nuova, che però ora è indispensabile per fissare un appuntamento sul sito di Salute Lazio. Solitamente arriva per casa attraverso le Poste e si trova in una lettera nella buca delle lettere. Ma non sempre accade.

Dove si può trovare la tessera sanitaria

Entrando con lo Spid, l'identità digitale, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, si può trovare una sezione dedicata alla tessera sanitaria. E se la propria è scaduta si può visualizzare in formato PDF e, aspetto più importante, individuare il nuovo numero identificativo che serve, insieme al codice fiscale, per prenotare il vaccino sul portale di Salute Lazio. Quindi non necessariamente si deve richiedere o prendere appuntamento per ritirarla se si segue questo metodo.

Come averne una nuova

Per ottenere una nuova tessera sanitaria se ne può anche richiedere una nuova presso la propria Asl di appartenenza o in un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. È meglio quindi affrettarsi prima che arrivi il proprio turno per la prenotazione del vaccino. In fase di somministrazione del farmaco è inoltre necessario essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità. Non viene chiesto in fase di prenotazione, ma solo al momento dell'iniezione: è quindi bene controllare anche quello.

