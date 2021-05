2 Maggio 2021

di Stefania Piras

Ieri, le prenotazioni per chi è celiaco, ha l'asma o soffre di bulimia o per via della tiroide, si sono aperte anche prima della mezzanotte e si è creato un ordinato e gioioso ingorgo virtuale per accaparrarsi la prima dose e il richiamo del vaccino anti Covid. Il sito era rallentato e le prenotazioni, con le somministrazioni disponibili già dalla prossima settimana in tutta la regione (da Roma a Frosinone e Viterbo), acchiappate con un clic in tempi rapidissimi (se non si conclude l'operazione nel giro di dieci minuti circa è possibile che compaia un messaggio di questo tipo: «Questo appuntamento è già prenotato da un altro utente»).

Giovani - La notizia è che da ieri, 1° maggio, possono prenotare il vaccino un vasto gruppo di persone che hanno una patologia certificata dal Sistema sanitario (e quindi in possesso di un codice di esenzione: un codice alfanumerico che identifica una malattia o condizione sanitaria particolare) e che vanno dai 18 ai 49 anni. Quindi un giovane dai 18 anni in su che soffre, ad esempio, di bulimia o ipotiroidismo può prenotare il vaccino.

La bulimia e l'ipotiroidismo (e altri disturbi della tiroide) sono solo due esempi di comorbidità, cioè patologie. Ma in realtà le patologie sono tantissime: sono quattro pagine fitte fitte di codici di esenzione collegati ad altrettante fragilità. Ci sono ovviamente i tumori, l'ipertensione, aritmie cardiache, malattia celiaca, dermatite erpetiforme, psoriasi, l'asma appunto o anche la bulimia, l'anoressia nervosa, il diabete o l'epilessia.

Qui trovate l'elenco completo. Se soffrite di una di queste patologie e il Sistema sanitario regionale lo ha riconosciuto e certificato consegnandovi un codice di esenzione, potete prenotare il vaccino.

Ancora dubbi? Come fare a sapere in modo semplice se si può prenotare il vaccino se non si è sicuri di avere una esenzione o di essere comunque idonei alle prenotazioni in questo momento? Basta aprire la pagina delle prenotazioni dei vaccini sul portale Salute.Lazio (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) e cliccare su una delle fasce su cui si ritiene di appartenere: inserire codice fiscale e ultime cifre della tessera sanitaria. Se si apre la pagina delle prenotazioni, rientrate nelle categorie prioritarie, altrimenti bisognerà ancora attendere.

Altra notizia comunicata dall'assessore Alessio D'Amato oggi per chi deve prenotare il vaccino: «In settimana scenderemo a ritroso sul target anagrafico, andremo sui 57-56 anni e continueremo a ritroso. Nelle strutture allestite nel Lazio c'è ormai un livello di accoglienza che raramente è stato trovato in questa città», ha detto durante l'inaugurazione all'hub vaccinale di Porta di Roma.