20 Aprile 2021

Due eventi sono da tenere sott'occhio oggi pomeriggio. Il primo è l'apertura del centro vaccinale negli studios di Cinecittà, dov'è stata girata la serie tv «Un medico in famiglia». L'inaugurazione sarà alle 16.00 e saranno presenti il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, il ministro della Cultura Dario Franceschini e Claudio Ranocchi, direttore generale dell'Istituto Luce. A pieno regime, nel centro vaccinale della Asl Roma 2 si potranno somministrare 2200 dosi. Le iniezioni partiranno già da oggi e saranno riservate a tutti coloro che devono ricevere la seconda dose di Pfizer. Ma, appena possibile, si dovrebbe vaccinare anche con Johnson&Johnson.

E qui il secondo evento di giornata da non perdere. L'Ema dovrebbe pronunciarsi nel pomeriggio sul vaccino vettoriale americano. Sembra che, come nel caso di Astrazeneca, darà il via libera. Ma con alcune condizioni: ovvero indicando tra gli effetti collaterali le rare forme di trombosi. Per questo motivo, inoltre, dovrebbe essere riservato, come il farmaco anglo-svedese, agli over 60. Una decisione attesa e che permetterebbe al Lazio di sbloccare le dosi di Johnson&Johnson ferme a Pratica di Mare da giorni. Ma anche di aumentare il numero somministrazioni giornaliere.

Come prenotare il vaccino Pfizer

Il sito di Salute Lazio per la prenotazione consente di scegliere non il vaccino, ma il posto dove sarà iniettato. Se una persona disdice l'appuntamento oppure rinuncia, la possibilità di prenotare si apre nuovamente per gli altri, che così avranno modo di selezionare il centro vaccinale che preferiscono. L'attesa potrebbe durare a lungo, perché al momento le dosi di Pfizer sono già state assegnate e la Regione ne sta aspettando altre prima di poterle somministrare. Ma tra le persone che stanno prenotando c'è anche chi è riuscito ad avere un appuntamento per la vaccinazione in un centro che somministra Pfizer dopo aver rinunciato a una precedente prenotazione per un sito in cui si inietta Astrazeneca.

Cosa fare se il sito delle prenotazioni non funziona

Se il sito di Salute Lazio risulta intasato o dà errore, allora si potrà prenotare più facilmente attraverso l'app. Negli ultimi giorni sono stati rilasciati diversi aggiornamenti che l'hanno resa più veloce e facile da utilizzare. Per chi non sa usare internet, può seguire la guida che abbiamo riportato nei giorni scorsi: link.

Qui raggiunta quota 8mila: «Però ai medici non arrivano le dosi»

Come prenotare il vaccino

La prenotazione può essere effettuata dalla persona che poi riceve il vaccino. Se però non sa utilizzare internet, allora potrà prenotare anche qualcun altro al suo posto. Le modalità sono le stesse per tutti. Occorre accedere al portale di Salute Lazio con la tessera sanitaria a portata di mano, perché bisogna inserire il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga. Una volta entrati, non si può scegliere quale vaccino sarà iniettato, ma il punto di somministrazione. Due modalità sono possibili: consultando l'elenco o la mappa georeferenziata, ma anche richiedendo di riceverlo nel primo posto disponibile (cd. prime disponibilità).

Vaccino, over 70 in sicurezza tra un mese, ma slitta l’immunità di gregge

Prenotare il vaccino con l'app Salute Lazio

C'è anche un altro modo per prenotare il vaccino: ed è tramite l'app Salute Lazio. Una volta scaricata l'applicazione, sarà chiesta l'autorizzazione per il trattamento dei dati. A quel punto di potrà cliccare su «continua». Qui si possono leggere tutte le indicazioni sulla campagna di vaccinazioni anti Covid, consultare il numero delle prenotazioni e delle vaccinazioni in tempo reale, oltre a prenotare un tampone in un DriveIn. E poi la funzione più cliccata al momento: la prenotazione dei vaccini. Sarà necessario avere la tessera sanitaria a portata di mano, per inserire i dati le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM), quello che si trova all'ultima riga, e il codice fiscale, di cui bisognerà inserire il numero.

Calendario della vaccinazioni covid nel Lazio

Nel Lazio si sta procendendo per coppie d'età nelle vaccinazioni, ma anche questo criterio cambierà ora che è stata data la possibilità di prenotarsi a tutti gli over 60. Le prenotazioni iniziano sempre dalla mezzanotte, ma è possibile provare a fissare un'appuntamento anche 20 minuti prima dell'orario indicato. Di seguito il calendario aggiornato:

60-61 anni (anni di nascita 1960 e 1961): dalle ore 00:00 del 13 aprile

62-63 anni (anni di nasciato 1958 e 1959): dalle ore 00:00 del 10 aprile

64-65 anni (anni di nascita 1956 e 1957): dalle ore 00:00 del 7 aprile

66-67 anni (anni di nascita 1954 e 1955): dalle ore 00:00 del 1 aprile

68-69 anni (anni di nascita 1952 e 1953): dalle ore 00:00 del 27 marzo

71-70 anni (anni di nascita 1950 e 1951): dalle ore 00:00 del 20 marzo

73-72 anni (anni di nascita 1948 e 1949): dalle ore 00:00 del 15 marzo

75 -74 anni (anni di nascita 1946 e 1947): dalle ore 00:00 del 12 marzo

77-76 anni (anni di nascita 1944 e 1945): dalle ore 00:00 del 10 marzo

Centri vaccinali Covid Roma e Lazio

Sono 120 i punti vaccinali su tutto il territorio del Lazio. Di questi, 35 somministrano Astrazeneca mentre i rimanenti sono di Pfizer e alcuni Moderna. In fase di allestimento l'Auditorium della Tecnica, per cui si dovrà attendere l'estate o poco prima.

Centri vaccinali Roma

Centri vaccinali Asl Roma 1

Auditorium Parco della Musica: Moderna (orario 8-18)

Santa Maria della Pietà: Pfizer (orario 8-18)

Casa della Salute Prati-Trionfale: Pfizer (orario 8-18)

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, in via Cassia 600: vaccino Pfizer

Presidio Columbus di Roma, Via Giuseppe Moscati, 31: vaccino Pfizer

Ospedale San Carlo Nancy, via Aurelia 275: vaccino Pfizer

Ospedale Cristo Re – Via delle Calasanziane 25: vaccino Pfizer

IRCCS – IDI – Via Monti di Creta 116: vaccino Pfizer

Ospedale San Giovanni Calibita – Via di Ponte Quattro Capi 39 (Isola Tiberina): vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Tiberia - Via Emilio Praga 37: vaccino Pfizer

Casa di Cura Villa Aurora – Via Mattia Battistini 44: vaccino Pfizer

Ospedale San Pietro Fatebenefratelli – Via Cassia 600: vaccino Pfizer

Termini (gestito da Croce Rossa italiana): Astrazeneca (orario 8-18)

Policlinico Umberto I: vaccino Pfizer e Astrazeneca

Ospedale Sant’Andrea: vaccino Pfizer (piano terra dentro l'ospedale) e Astrazeneca (nelle strutture in prossimità dell'ingresso su via di grottarossa 1035)

Ospedale Odontoiatrico Eastman Roma: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 2



Ospedale Sandro Pertini: Pfizer

Ospedale Sant'Eugenio: Pfizer

Ospedale CTO/Andrea Alesini: Pfizer

Sede della Polizia di Stato di via Magnasco, 60 zona Tor Sapienza: Pfizer

Policlinico Tor Vergata, viale Oxford n.81: Pfizer

Policlinico Casilino (solo estremamente fragili): Pfizer

Casa della salute Santa Caterina della Rosa in via Niccolò Forteguerri, 4: Pfizer

Presidio di via Cambellotti (angolo via Balbiani): Astrazeneca

Presidio in via La Spezia 30 - angolo via Monza: Astrazeneca

Presidio in via del Casal de Merode 8: Astrazeneca

Centro vaccinale Eur presso La Nuvola (Viale Europa 189): Astrazeneca

Campus Biomedico: Moderna

Cecchignola – Esercito in viale dell'Esercito: Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Roma 3

Ospedale Lazzaro Spallanzani, ​via Portuense 292: Moderna

Punto vaccinale Majorana: Pfizer

Casal Bernocchi-Punto vaccinale Cilone: Pfizer

Punto vaccinale Ostia, viale delle Repubbliche Marinare, Lido di Ostia: Pfizer

Presidio sanitario Cardano: Pfizer

Punto vaccinale Fiumicino - lunga sosta, via Antonio Zara, Fiumicino: Astrazeneca

Lungasosta Fiumicino (gestito da Croce Rossa italiana): AstraZeneca

Centro Prelievi San Camillo: Pfizer

Forlanini: Pfizer

Centri vaccinali Asl Roma 4

Ospedale Civitavecchia: Pfizer

Ospedale Padre Pio di Bracciano: Pfizer

Fiano Romano centro anziani: Pfizer

Campagnano poliambulatorio: Pfizer

Caserma Cosenz Bracciano: AstraZeneca

Rignano Flaminio: AstraZeneca

Croce Rossa Santa Severa: AstraZeneca

Ex mattatoio di Bracciano per un'agenda di recupero: Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Roma 5

In tutti i centri vaccinali si somministra Pfizer, in alcuni Astrazeneca.

Tivoli - Palazzo Cianti: Pfizer

Subiaco - ospedale: Pfizer

Casa della salute Palombara Sabina: Pfizer

Mentana - via Reatina snc: Pfizer

Palestrina - Palaverde: Pfizer

Colleferro Scalo - Auditorium Fabbrica della Musica: Pfizer

Valmontone Hospital: AstraZeneca

IHG Guidonia: AstraZeneca

Terme Acquae Albule: AstraZeneca

Centri vaccinali Asl Roma 6

Hub (ospedale dei castelli): Pfizer (dalle 8.30 alle 20.00)

Ospedale di Frascati: Pfizer (dalle 8.00 alle 19.00)

Ospedale Anzio - Nettuno: Pfizer (dalle 8.30 alle 19.00)

Ospedale Paolo Colombo di Velletri: Pfizer (dalle 8.30 alle 19.00)

Casa di Cura INI-Grottaferrata: Pfizer

Ospedale Marino: AstraZeneca (dalle 14.00 alle 18.30)

Casa della Salute Villa Albani, Anzio: AstraZeneca (dalle 16.00 alle 18.30)

Pomezia distretto via Castelli Romani: AstraZeneca (dalle 14.00 alle 18.30)

Casa della Salute di Rocca Priora: Astrazeneca



Centri vaccinali di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo

Centri vaccinali Asl Latina

Aprilia, Via Giustiniano presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer

Latina, presso Ospedale Santa Maria Goretti: vaccino Pfizer

Latina, Via Vittorio Veneto presso Centro Sociale: vaccino Astrazeneca

Priverno, Via Madonna delle Grazie presso la Casa della Salute: vaccino Pfizer

Terracina, presso Ospedale Fiorini: vaccino Astrazeneca

Fondi, presso Ospedale San Giovanni di Dio: vaccino Pfizer

Formia, presso Ospedale Dono Svizzero: vaccino Pfizer

Formia, Via Spaventola presso Amministrazione Provinciale: vaccino Astrazeneca

Centri vaccinali Asl Frosinone

Frosinone. P.O. Fabrizio Spaziani, via Armando Fabi s.n.c.: vaccino Pfizer

Alatri. P.O. San Benedetto, località Chiappitto: vaccino Pfizer

Sora. P.O. SS. Trinità, località San Marciano: vaccino Pfizer

Anagni. Presidio Sanitario Anagni, via Onorato Capo, 2: : vaccino Astrazeneca

Ceccano. Casa della Salute Ceccano, Borgo Santa Lucia: vaccino Astrazeneca

Cassino. P.O. Santa Scolastica. Via San Pasquale, snc: vaccino Pfizer

Atina. Casa della Salute Atina, via Colle Melfa, 75: vaccino Astrazeneca

Pontecorvo. Casa della Salute Pontecorvo, via Pasquale del Prete: vaccino Astrazeneca

Pontecorvo. Casa della Salute Pontecorvo, via S.G. Battista, 1: vaccino Astrazeneca

Veroli, INI Città Bianca: Pfizer

Ceprano. Casa della Salute Ceprano, via Regina Margherita 5: Pfizer

Centri vaccinali Asl Rieti

Centro ex Bosi a Rieti: vaccino Pfizer (tutti i giorni dalle 8 alle 20)

Distretto Rieti 1, in via delle Ortensie: vaccino AstraZeneca (tutti i giorni, con orario 11 in poi)

Casa della Salute di Magliano Sabina (RI): vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Distretto Salario Mirtense a Poggio Mirteto: vaccino Pfizer (ogni lunedì, tutto il giorno)

Centri vaccinali Asl Viterbo