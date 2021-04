Prenotazione vaccini Lazio, da domani al via per chi ha più di 18 anni con patologie

Nuove categorie possono prenotare il vaccino anti covid nel Lazio. Da domani (ovvero dalla mezzanotte del 1° maggio) tutti coloro che hanno dai 18 ai 49 anni (nati nel 2003 - 1972) possono fissare un appuntamento per Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Johnson&Johnson, ma solo se hanno uno dei codici esenzione tra quelli indicati nella tabella 3 (clicca qui per sapere quali) del piano nazionale vaccinale. Un cambiamento rispetto a quanto previsto ieri, quando Salute Lazio aveva limitato la possibilità a chi aveva dai 40 ai 49 anni.

APPROFONDIMENTI VACCINI Valmontone, aperto il primo centro vaccinale "Drive In" del... LO STUDIO Il vaccino va ripetuto dopo 7 mesi e andrà fatto per molti... ROMA Covid Roma, commesso Carrefour muore a 56 anni. L'addio sui... LA CAMPAGNA Ponza e Ventotene isole Covid Free, Zingaretti: «Dal 3 maggio...

Vaccino anti Covid-19 - Aggiornamento apertura prenotazioni fascia d'età 18 - 49 anni per categoria 4 persone con comorbidità https://t.co/zeK8DIDVM3 Tutte le informazioni su: https://t.co/LSLAW2RR3M#SaluteLazio pic.twitter.com/BihPCD4sNu — Salute Lazio (@SaluteLazio) April 30, 2021

La comunicazione di ieri.

Quali sono le comorbidità

Le comorbidità sono patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19. Si tratta, tra l'altro, di malattie cardiocircolatorie, neurologiche, diabete e altre endocrinopatie, HIV, insufficienza renale/patologia renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni/Immunodeficienze primitive, malattie epatiche, cerebrovascolari e patologie oncologiche. Ma ecco nel dettaglio chi ha diritto a prenotarsi per il vaccino, in base ai codici di esenzione e alle patologie.

Vaccini isola di Ponza e Ventotene

Lunedì 3 è il giorno in cui saranno iniettati i vaccini nelle isole Pontine, come Ponza e Ventotene, di competenza della Asl di Latina. Le categorie interessate sono i soggetti fragili e tutte le persone di età compresa tra i 60 e i 79 anni di età, essendo stati già immunizzati con prime e seconde dosi gli over 80. «Questa vaccinazione anti-Covid interesserà circa 600 cittadini di Ponza», ha affermato ieri il sindaco di Ponza Francesco Ferraiuolo. «C’è la possibilità di prenotarsi – ha aggiunto - presso il poliambulatorio locale, portando la documentazione sanitaria». Sarebbero invece un paio di centinaia invece i residenti di Ventotene che accederanno alla vaccinazione di massa organizzata dalla Asl pontina.

Nuovi centri

Si amplia la rete vaccinale nel Lazio. In provincia di Latina c'è un'altra struttura presso cui poter prenotare: si tratta di Villa Silvana in viale Europa ad Aprilia, dove sarà somministrato Pfizer. Salgono così a nove i punti di somministrazione del vaccino Pfizer distribuiti tra i comuni di Aprilia, Latina, Priverno, Fondi e Formia. Restano tre invece i centri vaccinali per il farmaco Astrazeneca, a Latina, Terracina e Formia. In apertura due sedi, una ad Aprilia e l’altra a Terracina, per le vaccinazioni con il farmaco monouso Johnson&Johnson.

Completate le vaccinazioni nelle carceri

Nel frattempo è stata completata la campagna di vaccinazione del Lazio: sia per la polizia penitenziaria sia per i detenuti. Paolo Ciani (Demos), vicepresidente della Commissione Sanità alla Regione Lazio, aveva commentato così l'inizio delle somministrazioni. «È un passo importante che avevo chiesto con forza già nel dicembre scorso e che sono felice si sia finalmente avviato. Bisogna considerare che da oltre un anno le misure di contenimento del Covid hanno accentuato l'isolamento e la riduzione di molte attività di socializzazione, peggiorando la vita quotidiana", ha scritto in una nota».

Ultimo aggiornamento: 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA