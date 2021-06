Vaccini Lazio, prenotazioni dal medico di base al via il 10 giugno sul sito di Salute Lazio. Come fare

Ora c'è la data. È ufficiale. Dal 10 giugno sarà possibile prenotare il vaccino dal medico di base. Dove? Sul sito di Salute Lazio. Una novità che consentirà alla Regione guidata di Nicola Zingaretti di aumentare le vaccinazioni, ma non solo. Sì perché sarà un passo fondamentale soprattutto per i richiami e l'eventuale terza dose, dopo che il presidente della Regione Lazio ha annunciato che da settembre chiuderanno gli hub vaccinali.

Quali vaccini - Dai medici di famiglia si può già ricevere il vaccino. Ma è il sanitario che chiama in base alla lista di priorità che ha stilato: dove ha dato la precedenza a tutte le persone che sono a rischio con un'infezione Covid. Per i vaccini è il medico a scegliere quello più indicato per il paziente, anche secondo l'anamnesi. Pfizer, Moderna, J&J e Astrazeneca sono a disposizione dei medici. «Sono state superate le difficoltà che riguardavano il vaccino J&J e dal 10 giugno si potranno prenotare tutti i vaccini», annuncia Pierluigi Bartoletti, vicesegretario vicario della Fimmg (Federazione italiana dei medici di medicina generale), al termine dell'incontro per superare l'empasse. «In questo modo viene potenziato il ruolo dei medici di famiglia all'interno del portale e si può dare una prospettiva in più ai cittadini anche in vista della campagna influenzale del prossimo inverno», aggiunge Bartoletti

Il numero da contattare - Ma l'impegno dei medici di medicina generale non finisce qui. «Stiamo lavorando a un numero unico dedicato, dove poter rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, dalle informazioni all'assistenza a casa», rilancia il segretario della Fimmg. Il numero unico telefonico sarà «un servizio di ascolto e di accoglienza per le tante richieste che abbiamo visto anche nell'esperienza dell'emergenza Covid non trovano facilmente risposta. Sarà un aiuto diretto - osserva Bartoletti - per dare risposte alle esigenze di assistenza e cure ma anche informative. Vogliamo potenziare la medicina del territorio creando un punto di riferimento a cui le persone possono chiedere aiuto».

Come prenotare - Per prenotare il vaccino dal medico di base è necessario accedere alla pagina di Salute Lazio. Potranno fissare un appuntamento solo le persone a cui è aperta la possibilità in base al calendario pubblicato dalla Regione. E proprio dal 10 giugno è il giorno per la fascia d'età 25-29 (nati 1992-1996). Si dovrà a quel punto cliccare sul pulsante che indica le prenotazioni per tutti e poi inserire il numero del codice fiscale oltre alle ultime 13 cifre del numero indicato sul retro dell'ultima riga della tessera sanitaria (codice TEAM). Poi si potrà scegliere se prenotare in farmacia, in un hub o dal proprio medico. Ma il vaccino potrà essere effettuato anche da un altro sanitario nel caso in cui il proprio non abbia dato disponibilità.