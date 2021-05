Vaccini Lazio, il 16% degli over 60 ha ricevuto due dosi: tutti i dati per fascia d'età e Asl

Su oltre 2 milioni di prenotazioni (2.075.861) per il vaccino anti Covid effettuate nel Lazio sono state somministrate 2.904.903 di dosi di Pfizer, Astrazeneca, Johnson&Johnson e Moderna. Questi i dati aggiornati alle 12 del 22 maggio. E ciò vuol dire che il 71,46% di tutti quelli che hanno fissato un appuntamento sono riusciti a ricevere al momento un'iniezione. Oggi sono state vaccinate in totale nella Regione guidata da Nicola Zingaretti oltre il 50% (50.37%) della popolazione.

APPROFONDIMENTI COVID Vaccini, Figliuolo alle Regioni: «Coinvolgere di più... IL FOCUS Vaccino Moderna può provocare «eruzioni cutanee da... ROMA Vaccini Lazio, seconda dose di Moderna spostata a 35 giorni. Da... ROMA Vaccini Lazio, i punti di somministrazione a Latina, Frosinone, Rieti...

Vaccini per età - Ad oggi gli over 80 che hanno concluso il ciclo vaccinale sono l’85%, mentre il 92% ha ricevuto la prima dose. Gli over 70 che hanno ricevuto le due dosi di vaccino sono il 36% e il 80% ha ricevuto la prima dose. Per quanto riguarda gli over 60, il 66% ha ricevuto la prima dose di vaccino e il 16% ha già concluso il ciclo vaccinale. Gli over 50 che hanno ricevuto la prima dose sono il 39% prima dose e il 12% ha concluso il ciclo. Infine, gli over 40 che hanno ricevuto la prima dose sono il 18,5%, mentre l’8,8% ha concluso il ciclo vaccinale.

La classifica delle prenotazioni

Alle 12 di sabato 22 maggio, in totale sono state effettuate 2.075.861 prenotazioni. La Asl Roma 2 è quella che ne ha di più, come un mese fa, mentre la Asl Roma 5 supera la Asl Roma 6. Mentre il 21 aprile la prima ne aveva 92.444 contro le 87.532 della seconda, ora la azienda sanitaria locale Roma 5 ne ha circa 30mila in più di quella a Roma 6.

Asl Roma 2: 509.843

Asl Roma 1: 409.819

Asl Roma 3: 284.031

Asl Roma 5: 185.825

Asl Roma 6: 155.747

Asl Latina: 151.768

Asl Frosinone: 134.312

Asl Viterbo: 107.530

Asl Roma 4: 96.808

Asl Rieti: 40.178

La classifica delle vaccinazioni

Alle 12 di sabato 22 maggio in totale sono state effettuate 2.904.903 vaccinazioni. Più le donne che gli uomini: 1.615.843 contro 1.289.060. Le persone che nel Lazio hanno completato il ciclo vaccinale sono quasi quasi un milione, per la precisione 942.560.

Asl Roma 2: 241.664

Asl Roma 1: 380.811

Asl Roma 3: 257.202

Asl Roma 5: 225.749

Asl Latina: 207.124

Asl Roma 6: 204.945

Asl Frosinone: 199.239

Asl Roma 4: 77.829

Asl Viterbo: 142.805

Asl Rieti: 74.764

La classifica dei più vaccinati per fascia d'eta

La fascia d'età tra 70 e 79 anni supera per vaccinati quella tra 80 e 89. Mentre ad aprile i primi erano 306.514 e i secondi 487.542, ora il dato si è invertito.

70-79: 641.044

80-89: 600.424

60-69: 584.671

50-59: 479.973

40-49: 240.466

30-39: 138.867

Over 90: 131.090

20-29: 89.242

16-19: 4.659

© RIPRODUZIONE RISERVATA