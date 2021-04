21 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Su 1.165.713 di prenotazioni per il vaccino anti Covid effettuate nel Lazio sono state somministrate 1.597.806 di dosi di Pfizer, Astrazeneca e Moderna. Questi i dati aggiornati alle 17 del 21 aprile. E ciò vuol dire che il 68,53% di tutti quelli che hanno fissato un appuntamento sono riusciti a ricevere al momento un'iniezione. La prima dose è stata da 1.102.176 persone (22,5% della popolazione) e 467.190 sono di seconda dose (9,5% della popolazione). Per fascia d'età si può distinguere in: over 80, il 97,81% con prima dose e 70,51% con seconda dose; 70/79 anni, il 61,01% con prima dose e il 12,88% con seconda dose; 60/69 anni, il 57,51% con prima dose e il 12,75% con seconda dose. Oggi, mercoledì 21 aprile 2021, sono state vaccinate 25034 persone, pari al 27.70% della popolazione.

La classifica delle prenotazioni

Alle 17 di mercoledì 21 aprile, in totale sono state effettuate 1.165.713 prenotazioni.

Asl Roma 2: 278.407

Asl Roma 1: 241.663

Asl Roma 3: 145.620

Asl Roma 6: 92.444

Asl Roma 5: 87.532

Asl Latina: 87.475

Asl Frosinone: 85.129

Asl Viterbo: 61.253

Asl Roma: 4 60.787

Asl Rieti: 25.403

La classifica delle vaccinazioni

Alle 17 di mercoledì 21 aprile in totale sono state effettuate 1.597.806 vaccinazioni. Più le donne che gli uomini: 911.920 contro 685.886. Le persone che nel Lazio hanno completato il ciclo vaccinale sono quasi 500mila, per la precisione 477.912.

Asl Roma 2: 241.664

Asl Roma 1: 205.352

Asl Roma 3: 150.630

Asl Roma 5: 113.359

Asl Frosinone: 112.889

Asl Roma 6: 110.117

Asl Latina: 107.678

Asl Roma 4: 77.829

Asl Viterbo: 75.415

Asl Rieti: 42.174

La classifica dei più vaccinati per fascia d'eta