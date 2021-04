13 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







Il sistema di prenotazione per il vaccino nel Lazio è uno dei più efficienti in tutta Italia. Il sito di Salute Lazio consente di fissare l'appuntamento per la somministrazione del farmaco anti Covid in pochi clic. Ma non tutti sono a loro agio con la tecnologia. C'è chi internet non ce l'ha e chi non lo sa usare. E poi, alcune persone, non hanno neanche la possibilità di stampare i fogli relativi alla prenotazione da presentare il giorno dell'iniezione. Ci sono anche da considerare tutti quelli che non riescono a raggiungere i centri vaccinali perché non hanno un mezzo proprio e non si fidano, in questo periodo, di prendre i mezzi pubblici. Ad aiutare tutte queste persone ci sono diverse associazioni, tra cui la Frà albenzio per l'assistenza agli anziani. Spiega come funziona il presidente Massimo Bea.

Vaccini, nel Lazio dosi ridotte: stop prenotazioni, gli hub chiudono prima

Come offrite aiuto a chi non sa usare internet?

Le prenotazioni vanno fatte online e noi li aiutiamo. C’è stata un’esplosione di domande, oltre mille . Copriamo una zona di Roma con circa 1milione e 200 abitanti, che comprende Prati, Trionfale, Borgo e Monti . Abbiamo dei pullmini patrocinati dal Comune di Roma e trasportiamo gli anziani ai centri vaccinali.

Vaccino a casa nel Lazio, come prenotare e quali persone possono riceverlo

Come si possono mettere in contatto con voi le persone?