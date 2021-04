5 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)

36

36



Si avvicina il turno di chi ha 64 e 65 anni per la prenotazione del vaccino nel Lazio. Dal primo aprile è stata aperta la possibilità per la fascia d'età 66-67 anni, mentre ora si attende che si proceda per i nati nel 1956 e 1957. Nella Regione guidata da Nicola Zingaretti si sta procedendo per coppie d'età: si è partiti il 10 marzo con chi ha 76-77 anni; due giorni più tardi, il 12 marzo, si è proceduti con gli anni di nascita 1946 e 1947; tre giorni dopo è toccato a chi aveva 73-72 anni; mentre il 20 marzo a tutti coloro che avevano 70-71 anni e infine, dal 27, il vaccino è stato disponibile per gli anni di nascita 1952 e 1953. In media, quindi, sono passati poco più di quattro giorni prima che si aprissero le prenotazioni per la fascia d'età successiva. Ma per chi ha 64 e 65 bisogna ricordare quanto accaduto il 7 marzo.

La sospensione

Se la prenotazione per chi ha 64 e 65 anni, nel Lazio, dovrebbe aprire a giorni, c'è però da tenere in considerazione quanto accaduto il 7 marzo. «Sono temporaneamente sospese le prenotazioni online per gli anni 65 e 64 ovvero i nati nel 1956 e 1957, poiché è imminente la nuova circolare del Ministero della Salute che dovrebbe ampliare la fascia di età per la somministrazione del vaccino Astrazeneca», comunicava l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Vaccino, doppia dose di Pfizer dopo il contagio a Pordenone: operatore sanitario di nuovo positivo

«Da fonti ufficiali abbiamo appreso che nelle prossime ore sarà emanata la nuova circolare e per questo motivo si è deciso di sospendere provvisoriamente le prenotazioni affinché vi sia un pieno allineamento con le indicazioni nazionali. I nati negli anni 1956 e 1957 possono comunque continuare a richiedere la vaccinazione presso i propri medici di medicina generale in attesa delle nuove disposizioni». Erano i giorni in cui il vaccino Astrazeneca era finito nella bufera per alcuni casi di trombosi che si erano verificati dopo l'iniezione. Salvo poi riprendere con le somministrazioni dopo il parere favorevole dell'Ema.

Chi si può prenotare per il vaccino

Da giovedì 1 aprile 2021 sono aperte le prenotazioni del vaccino anti Covid per i cittadini del Lazio che hanno 66 e 67 anni, ovvero i nati negli anni 1954 e 1955. Le prenotazioni si possono effettuare sul portale di Salute Lazio. Di seguito il calendario aggiornato delle vaccinazioni per chi ha un'età compresa tra i 66 e i 69 anni:

66-67 anni (anni di nascita 1954 e 1955): dal 1 aprile

68-69 anni (anni di nascita 1952 e 1953): dal 27 marzo

71-70 anni (anni di nascita 1950 e 1951): dal 20 marzo

73-72 anni (anni di nascita 1948 e 1949): dal 15 marzo

75 -74 anni (anni di nascita 1946 e 1947): dal 12 marzo

77-76 anni (anni di nascita 1944 e 1945): dal 10 marzo

Sono ancora aperte le prenotazioni per chi ha più di 80 anni e per le persone estremamente vulnerabili, a cui si accede cliccando su un'apposita casella nel sito. Chiuse, invece, le prenotazioni per il personale scolastico.

Vaccino Lazio, la lista dei centri aperti e quale farmaco utilizzano: dopo Pasqua 30mila somministrazioni al giorno

Vaccino, Sileri a "Domenica In": «In arrivo 8 milioni di dosi entro questo mese»