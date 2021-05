Prenotazione vaccini Lazio, dal 17 maggio over40 dai medici di base (con AstraZeneca e J&J)

Si ampliano i punti vaccinali nel Lazio. Dal 20 maggio si potrà prenotare sulla piattaforma di Salute Lazio il vaccino anti Covid in farmacia nel Lazio. E dal 24 si parte con le somministrazioni che, in questa fase iniziale saranno fatte con Johnson&Johnson, a dose unica, per gli under 50. «Noi siamo pronti. Nella maggior parte dei casi si utilizzeranno dei gazebo esterni, come abbiamo fatto con i tamponi, ma ogni farmacia si attrezzerà a seconda degli spazi disponibili», spiega all'Adnkronos Salute Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federfarma Roma, che ha partecipato agli incontri con i rappresentanti regionali per il protocollo d'intesa firmato da Federfarma Lazio nei giorni scorsi.

Prenotazioni medici di base - Da fine mese di maggio farmacie e medici di medicina generale partiranno con la somministrazione del vaccino per gli over 40. Anche per la prenotazione del vaccino dai medici di base, che inizierà dal 17, si sfrutterà la piattaforma di Salute Lazio. I vaccini a disposizione sono Pfizer, Astrazeneca, Moderna e J&J. Al momento sono 2962 i medici di medicina generale che hanno aderito. Ma, come fa sapere il segretario della FIMMG Roma, «potrebbero aumentare nei prossimi giorni, visto che adesso c'è più disposizione di vaccini». I medici potranno iniettarli tutti. Di Pfizer avranno a disposizione 2 fiale a settimana, ovvero 24 dosi per le ultime due settimane di maggio. Il vaccino non sarà scelto dalla persona, ma sarà indicato dal medico prima della somministrazione.

