Quarta dose nel Lazio, dal 14 luglio al via le prenotazioni online: riaprono gli hub regionali

Da giovedì 14 luglio si potrà prenotare sul portale regionale la quarta dose di vaccino anti-Covid nel Lazio. La notizia arriva dopo l'attesa circolare del Ministero della Salute e il via libera da parte dell'AIFA al booster per gli over 60.

Quarta dose nel Lazio, dove farla

La regione comunica che, in occasione della campagna vaccinale, saranno riattivati alcuni Hub vaccinali. Tra le strutture in cui si potrà effettuare la quarta dose c'è La Vela a Tor Vergata, via Lamaro presso gli Studi di Cinecittà, la Stazione Termini, l'Istituto Spallanzani e piazzale Ostiense ACEA. La somministrazione della qaurta dose per gli over 60 potrà esser fatta anche presso il proprio medico di medicina generale e nelle oltre 500 Farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Chi deve farla

Fino a questo momento in Italia il secondo richiamo veniva già offerto a ultra 80enni e a 60-79enni con patologie concomitanti. Ora però il ministero della Salute dovrebbe estendere la possibilità di ricevere la cosiddetta quarta dose del vaccino anti Covid anche alle persone tra i 60 e i 79 anni. Cioè, stando ai dati di chi ha avuto accesso alla terza dose in questa particolare fascia di età, sarebbero coinvolti quasi 12 milioni di italiani.

Tuttavia viene considerato abbastanza improbabile che si riesca a replicare il successo della prima fase della campagna vaccinale. Basti pensare che ad oggi la seconda dose di richiamo è stata somministrata a 1,3 milioni di persone, poco meno di un terzo del totale identificato dal ministero della Salute tra grandi anziani e soggetti a rischio (solo un quinto della popolazione con più di 80 anni ha deciso di sottoporsi nuovamente al vaccino). Anche perché le aziende farmaceutiche che producono i vaccini hanno fatto sapere di star lavorando a delle versioni aggiornate, più efficaci sulle ultime mutazioni del Covid. Farmaci che però non arriveranno prima della fine dell'estate (e dati i precedenti si spera prima della stagione fredda).

Come prenotare

Per prenotare la quarta dose nel Lazio è sufficiente collegarsi al portale della Regione (link). Prima di ottenere l'appuntamento per il vaccino occorre avere con sé la Tessera Sanitaria in corso di validità per inserire: il Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera. Poi, 72 ore prima dell'appuntamento prenotato, un sms ricorderà il giorno in cui bisognerà recarsi in farmacia o all'hub vaccinale.