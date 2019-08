Prenestino, fermato corriere della droga con 12 chili di marijuana in auto

I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un cittadino Nigeriano di 27 anni, con precedenti, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Controllando i movimenti di persone di interesse operativo i Carabinieri sono giunti in via Acciaroli dove il 27enne ha subito palesato un forte stato di agitazione, al punto da convincerli ad approfondire le verifiche. Nel portabagagli della sua auto, i Carabinieri hanno scoperto il motivo di quell'atteggiamento: sono stati rinvenuti, infatti, 6 involucri termosaldati che custodivano al loro interno complessivamente 12 Kg di marijuana. Il carico di droga è stato sequestrato, mentre il giovane corriere è stato portato nel carcere di Regina Coeli, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida. © RIPRODUZIONE RISERVATA