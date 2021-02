Roma, ubriaco molesta donna e aggredisce passanti: fermato 30enne

Un iracheno di 30 anni, è stato arrestato polizia in via Muzio Attendolo, Prenestina. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, prima ha tentato di aggredire i passanti e poi ha palpeggiato una giovane ragazza. I poliziotti lo hanno bloccato e messo in sicurezza. Dovrà rispondere di violenza sessuale. Pochi giorni fa all’Anagnina era accaduto ad un’altra donna di essere seguita e aggredita da un venditore ambulante (dopo aver fatto spesa nel piazzale davanti la metro).

