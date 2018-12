Roma, in auto con 30 chili di hashish e 2 di cocaina: arrestato 48enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della compagnia di Tivoli, nel corso delle festività natalizie, hanno svolto una serie di servizi finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini nell’area est della Capitale contrastando soprattutto i reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso pomeriggio, nel corso di un’attività antidroga, hanno fermato sulla via Prenestina, un’autovettura con a bordo il 48enne, già conosciuto alle forze dell’ordine (C. M.), che a seguito della perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 2 chili di sostanza stupefacente tipo cocaina e 30 chili di sostanza stupefacente tipo hashish. Non è escluso che lo stupefacente servisse ad alimentare le piazze di spaccio del quartiere data la provenienza geografica della persona fermata. L’arresto è stato accompagnato presso il Carcere di Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.