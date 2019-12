Ubriaco e in gruppo prende a calci le renne luminose in piazza: 21enne denunciato

La scorsa notte due renne luminescenti, addobbo natalizio nella piazza principale di Trevignano Romano sono state danneggiate e distrutte da ignoti. Il valore dei due pupazzi è di circa 1500 euro. I carabinieri della stazione locale sono riusciti a identificare un gruppo di giovani ragazzi maggiorenni, che era stato notato aggirarsi in quell'area durante la serata, in stato di evidente ebbrezza alcolica. Successivamente dall'analisi delle immagini della videosorveglianza i militari sono riusciti a scoprire che uno dei ragazzi del gruppo aveva materialmente sradicato le due renne prendendole a calci. Per il giovane vandalo, di 21 anni, di Bracciano e con precedenti, è scattata la denuncia penale per danneggiamento aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA