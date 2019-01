Roma, ferisce a bottigliate un tedesco: clochard arrestato

Aggredisce un tedesco a bottigliate, in via della Pigna, tra largo Argentina e Pantheon. Un uomo di 32 anni senza fissa dimora è stato arrestato ieri sera dagli agenti del I gruppo Centro «Ex Trevi» della polizia locale con l'accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e per il reato di lesioni personali procurate ai danni di un cittadino di nazionalità tedesca. L'aggressione avvenuta in via della Pigna poco dopo le 19.



Ad attirare la pattuglia, in servizio di controllo nella zona, un gruppetto di persone radunate intorno ad un uomo a terra, privo di sensi e ferito al volto. Lì accanto, un cittadino di nazionalità armena, indicato da numerosi testimoni come autore dell'aggressione e con le mani ancora sporche di sangue. Una bottiglia rotta è stata trovata accanto al ferito e posta subito sotto sequestro. La vittima, 39 anni, è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito, mentre l'aggressore è stato arrestato e condotto presso gli uffici di via della Greca.

