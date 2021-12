Premio Simpatia 2021 a Nicola Piovani e Giorgio Parisi: in giuria c'è Carlo Verdone

Grande successo per la cinquantesima edizione del Premio Simpatia, celebrata con ex e nuovi premiati. Perché la rinascita passa anche per il celeberrimo Oscar capitolino, ideato da Domenico Pertica, che torna finalmente nella splendida Sala della Protomoteca del Campidoglio. E lo fa con un’importante ricorrenza. Si celebra il cinquantesimo anno della kermesse con un anno di ritardo a causa della pandemia. E per tale fondamentale tappa la presidente del Premio, Laura Pertica, assieme a tutta la prestigiosa giuria, ha voluto chiamare a raccolta non solo i nuovi premiati ma anche significativi ex, simbolo del riconoscimento.

Spicca, tra i nuovi premiati, per la ricerca, il Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Fiore all’occhiello dell’intellighenzia del Belpaese che ama anche molto, si legge nel suo curriculum, le danze greche. Mentre per la musica il Premio Oscar Nicola Piovani, che chiede al sindaco di Roma di ridare alla città il teatro Valle. Richiesta che viene raccolta dall’assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor, intervenuto all'evento. "Sono molto contento di essere qui - dice Carlo Verdone, nella giuria del premio - a questa inziativa portata avanti con entusiasmo dalla famiglia e a cui sono molto legato".

L’appuntamento, condotto da Pino Strabioli e Paola Saluzzi, è anche un grazie a coloro che hanno indicato la strada per uscire dal tunnel pandemico. Premio, per la gestione dell’emergenza sanitaria, a Maria Rosaria Capobianchi, per l’Ospedale Spallanzani e ad Alessio D’Amato, assessore sanità Regione Lazio.

Ed ecco gli altri nuovi premiati. Per lo spettacolo Simone Di Pasquale e Antonella Attili. Per la medicina Maria Rita Parsi, l'oculista Massimo Gualdi, premiato dall'amico Carlo Verdone, e per l’oncologia Campus Biomedico, Giuseppe Tonini. Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, per il management. Per le storie Zahara Ahmadi, attivista afghana, il comandante Gennaro Arma e Carlotta Domenici De Luca, del progetto #iorestoincam. E ancora Diego Bianchi e Francesco Piccolo per letteratura e giornalismo. Per la solidarietà Lucia Vedani, di Casa Amica Onlus, e Renato Di Benedetto. Per lo sport i campioni paralimpici Federico Bassani e il Caporal Maggiore Capo Monica Contrafatto.

Una selezione attenta, quella degli illustri giurati del premio: ovvero, oltre a Verdone, Renzo Arbore, Giorgio Assumma, Pippo Baudo, Verdiana Bixio, Christian De Sica, Marisela Federici, Carlo Gianni, Nicola Maccanico, Simona Marchini, Athos De Luca, Alessandro Nicosia, Carlotta Proietti.

Per gli ex premiati, quelli che rappresentano significative storie umane come Ughetto Martorelli, il ciabattino della Garbatella, ma anche Franco Mondi di Antica Torrefazione e il presidente della E.S.S.E. Massimo Di Mauro. Per la musica Miranda Martino. E poi Rino Barillari, storico King of paparazzi. La cerimonia è introdotta dagli "Sbandieratori del Leone Rampante" di Cori. Ed è un successo.