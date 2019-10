Cinque premi a cinque aziende delle 660 mila Made in Lazio, conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Imprese che hanno anche attraversato momenti di crisi ma che si sono rialzate. Sono la Rizzardi di Sabaudia, in provincia di Latina, storico cantiere navale fondato da Gianfranco Rizzardi e ora affidato ai figli Damiano e Corrado che hanno rialzato la testa solo tre anni fa e quest’anno hanno ricevuto il riconoscimento “Barca dell’anno” per il loro open-coupé planante di 62 piedi (poco meno di 19 metri) presentato ai Saloni di Cannes e Genova. Premio anche alla reatina Ferrari Farm, «al genio di una donna» che è l’ ingegnere elettronico e astronautico Giorgia Pontetti. Ha inventato un impianto di coltivazione unico in Europa che oltre a non far uso di terra non utilizza la luce solare, ma è illuminato a led. Alla coltivazione di piante sia da foglia che da frutto (pomodori, basilico, fragoline, peperoncino, melanzane) si affianca alla produzione “tradizionale” e biologica dell’azienda stessa.

La terza azienda è di Pomezia ed è la Ica Foods International, più nota con il suo marchio di snack, le patatine Crick Crock, che esistono dal 1949. L’impresa presieduta da Francesca Ossani, ha attraversato un momento di forte crisi con 150 posti di lavoro in bilico. Poi, hanno profondamente ristrutturato i processi produttivi e gli standard qualitativi e oggi conta 154 dipendenti diretti e 500 agenti solo sul territorio italiano, e sui mercati esteri. Festeggiano anche Massimo Panetti e Simone Panetti di Canino, nel Viterbese. Dove tutti vivono con la produzione di olio, loro hanno scelto il settore degli arredi in legno e degli occhiali. Realizzano montature in olivo e altri legni pregiati, come palissandro e ebano, ma anche con i fondi del caffè e con i fogli di giornale. Grande passione nel fondere vino musica e web. È la motivazione con cui è stata premiata la Wine Listening, azienda di Sora e San Donato Val Comino, in provincia di Frosinone. I due fondatori, Marco Iacobelli e Gabriele Cedrone, hanno inventato un’app che abbina ben 2,5 milioni i vini e oltre 1.500 i vitigni catalogati a... canzoni. Un’app che in tre giorni è stata scaricata ottomila volte da tutto il mondo, USA e Australia in testa, mentre dall’Europa si sono registrati circa 4.200 utenti in pochissimi giorni.

«Abbiamo voluto premiare cinque aziende del Lazio, una per provincia, che si sono distinte per coraggio e forza, che hanno fatto ricerca e hanno l’innovazione come elemento fondamentale e oggi sono sul mercato internazionale». Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini, consegnando ieri mattina alla Pisana le targhe ‘Made in Lazio 2019’. «Ci hanno raccontato anche le loro difficoltà e le lungaggini amministrative che hanno affrontato», ha proseguito Buschini «Molte aziende ci dicono: “soprattutto non teneteci in sospeso, va bene anche un no, l’importante è saperlo”».

© RIPRODUZIONE RISERVATA