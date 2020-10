Il prefetto di Roma in visita al comando provinciale dei carabinieri

Il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha fatto visita stamattina al Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, in piazza San Lorenzo in Lucina. Ricevuto dal generale Francesco Gargaro, il prefetto ha incontrato i comandanti dei Gruppi carabinieri di Roma, Frascati ed Ostia, il comandante del Reparto Operativo, nonché una rappresentanza dei 24 comandanti di compagnia e dei 174 comandanti di stazione presenti nella Provincia.



Il comandante Provinciale, nel corso di un briefing, ha ringraziato il prefetto per la visita e gli ha assicurato una «concreta e continua collaborazione» di tutti i carabinieri della Provincia. Il Prefetto ha rivolto «espressioni di apprezzamento nei confronti dei carabinieri e riaffermato la sinergia tra la Prefettura e le svariate diramazioni territoriali dell'Arma romana». © RIPRODUZIONE RISERVATA