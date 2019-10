Roma, precipita da un'impalcatura per rubare in grande magazzino: albanese in manette

Prima l'arrampicata, poi il crollo. Doveva essere il colpo della svolta, ma è finita male per il ladro albanese di 38 anni che ieri sera ha provato ad intrufolarsi all'interno di un grande magazzino su via Collatina, passando dalla finestra. L'uomo, intorno alle 22.35, era salito su un'impalcatura, di quelle che usano i pittori per ritinteggiare le pareti, e aveva rotto il vetro di una finestra abbastanza elevata del centro commerciale. Sembrava filare tutto liscio per lui, quando, forse per un movimento sbagliato, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto al suolo, tirandosi dietro tutta l'impalcatura e gli "attrezzi del mestiere".

Allertata dall'attivazione dell'allarme, è intervenuta la vigilanza privata che, resasi subito conto della situazione, ha tenuto bloccato a terra l'uomo fino all'arrivo della polizia. Gli agenti del commissariato Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, si sono accertati prima delle condizioni del ladro, ancora in terra ma cosciente e con diverse fratture, e poi hanno chiamato il 118. Il 38enne è stato soccorso dal personale medico e trasportato in codice rosso presso il Policlinico Casilino e successivamente trasferito presso il Policlinico Umberto Primo non in pericolo di vita. Il materiale usato per il colpo è stato sequestrato e la l'uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato.

