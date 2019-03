Roma, trasportava nel furgone contatori digitali gas rubati: denunciato 39enne

della compagnia San Pietro, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile, agli uomini dell’8° Reggimento Lazio, del Nil e del Nas hanno passato al setaccio il quartiereal fine di prevenire ogni tipo di reato ed episodi di degrado durante la. In manette è finito un 40enne romeno, con precedenti, bloccato appena dopo aver derubato una turista 22enne del portafogli, a bordo del bus linea «64». Un 39enne romeno, invece, è stato denunciato a piede libero perché, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, i hanno rinvenuto, a bordo del suo furgone, 11 contatori del gas digitali, risultati provento di un furto denunciato lo scorso 21 febbraio dall’Italgas. Nel corso delle attività, i carabinieri hanno anche identificato e segnalato all’ufficio territoriale del governo, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 4 romani trovati in possesso di alcune dosi di droga tra eroina, hashish e marijuana. Controllate sei attività commerciali, tre delle quali sono state sanzionate per accertate violazioni amministrative pari a 3.700 euro: nello specifico, si tratta di un ristorante di via Crescenzio - dove è stata riscontrata la presenza di alimenti privi di tracciabilità - di una pizzeria di viale Giulio Cesare, inosservante della procedura Hccp con contestuale segnalazione all’Asl per inadempienze strutturali e di una pizzeria di via Cicerone per la mancata comunicazione circa l’assunzione di due dipendenti. Durante tutte le attività sono state identificate 172 persone e sono stati eseguiti accertamenti su 97 veicoli. Elevate anche diverse contravvenzioni al Codice della strada.