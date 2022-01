Ha tentato il suicidio, l'hanno salvato in tempo ma risultato positivo al covid è rimasto 24 ore in ambulanza prima di esser ricoverato. Dalle 5 del pomeriggio di giovedì fino alle 5 del pomeriggio di venerdì: 24 ore, un giorno e una notte, davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Frascati, in attesa di un posto letto nel reparto di psichiatria. È quanto ha dovuto attendere un giovane romano sottoposto a Tso (trattamento sanitario obbligatorio). Il giovane aveva tentato il suicidio con una abuso di farmaci e, per questo, è stato trasportato in ambulanza in ospedale dove, sottoposto a tampone, è risultato positivo al Covid e, per questo, è rimasto in ambulanza insieme al personale del 118 in attesa che, nel reparto, si predisponesse un posto per accogliere un paziente psichiatrico e malato di Covid.

APPROFONDIMENTI IL VIAGGIO Roma, pronto soccorso al collasso: «Tre giorni per una...

Roma, pronto soccorso al collasso: «Tre giorni per una visita». E c'è chi aspetta 32 ore in ambulanza

Tenta il suicidio, salvato in extremis resta 24 ore in ambulanza: era positivo al Covid

Una lunga attesa in compagnia degli operatori dell'ambulanza che, per loro fortuna, erano insieme ad un paziente tranquillo e che volontariamente si è sottoposto al colloquio con lo psichiatra direttamente nel mezzo di emergenza. Casi del genere che riguardano pazienti psichiatrici, davanti ad altri ospedali della Capitale, sembrano essere più frequenti di quanto si pensi tanto che tra gli operatori del 118 starebbe montando del malumore, in particolare tra quelli che hanno dovuto assistere in ambulanza pazienti psichiatrici in codice rosso, e con atteggiamenti tutt'altro che amichevoli.