È stato scoperto sabato un positivo al Covid-19 nei Musei Capitolini di Roma: si tratta di un impiegato. La struttura museale ha pertanto chiuso immediatamente gli spazi, compresa la mostra "I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori" visitabile dallo scorso 14 ottobre a Villa Caffarelli.

Galli: «Difficile isolare un'area, ora decisioni radicali» Cosa potremo fare (e cosa no)

APPROFONDIMENTI LA RACCOMANDAZIONE Covid, il Cts: «Il saturimetro come il termometro, uno in ogni... L'INIZIATIVA Covid, ingresso gratuito al Car per ristoratori e titolari di... LE STORIE Lockdown, protesta dei sanitari: «Siamo già...

Il Campidoglio, con una nota ufficiale trasmessa in mattinata, ha fatto sapere che tutte le strutture dei Capitolini resteranno chiuse anche lunedì per poter procere con gli interventi di sanificazione e pulizia degli spazi. Il dipendente, risultato positivo al coronavirus, non verserebbe in gravi condizioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA