Terrore al Portuense, inseguimento tra polizia e ladri: speronata l'auto di una ragazza

Un inseguimento fra una pattuglia della polizia e dei ladri a bordo di un’Audi rubata su circonvallazione Portuense. E’ successo verso le 20 e il testa a testa ha causato terrore fra gli automobilisti ed i passanti. Da quello che si è ricostruito, l’auto rubata si è schiantata a un semaforo poco distante da una fermata dell’autobus. L’Audi con a bordo i malviventi ha anche speronato una ragazza alla guida di una Citroen. La donna è stata soccorsa dal personale di un’ambulanza: non è grave. Ma a sentire i residenti sarebbero stati esplosi colpi di pistola: «Quando l’auto rubata - dicono i testimoni - è finita contro il semaforo, i ladri sono fuggiti a piedi e sono stati inseguiti dagli agenti. Abbiamo sentito dei rumori di colpi d’arma da fuoco». Ancora non è chiaro se i malviventi siano riusciti a fuggire oppure no. Ultimo aggiornamento: 21:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA