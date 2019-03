Portonaccio sorvegliato speciale, i carabinieri tornano al Qube: 24mila euro di multa

Maxi controlli anti droga adove la scorsa notte si è conclusa una due giorni di blitz da parte dei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante, assieme al Nucleo Radiomobile di Roma e all'ottavo Reggimento Lazio. Nella zona, sorvegliata speciale, dopo i recenti gravi fatti di cronaca, sono stati passati al setaccio piazze e locali. In particolare, i carabinieri della Stazione Casalbertone, con l'assistenza dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno eseguito accertamenti all'interno del, in via di Portonaccio. Il locale è stato sanzionato per un totale di 24.000 euro, perché è stata accertata la presenza di 17 dipendenti, con contratto di lavoro intermittente, la cui chiamata non era stata regolarmente comunicata; lievi violazioni alle norme in materia di norme igienico sanitarie e di sicurezza dei dipendenti.LEGGI ANCHE:----> Roma, chiuso il Qube: nel rapporto della Questura spunta anche una violenza sessuale Complessivamente, nella zona, i militari hanno arrestato 4 persone e ne hanno denunciate altre 7, sequestrando diverse decine di dosi di sostanze stupefacenti. Tre cittadini stranieri, un 28enne del Marocco e due 23enni del Gambia, tutti senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati perché sorpresi a cedere dosi di hashish e marijuana ad alcuni giovani, identificati e segnalati alla Prefettura, quali assuntori. In manette è finito anche un 31enne palestinese, in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma lo scorso 26 febbraio, a seguito delle segnalazioni, fornite dai carabinieri, di reiterate inosservanze della pregressa misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma, a cui era stato sottoposto per reati inerenti gli stupefacenti.I carabinieri hanno denunciato a piede libero 4 giovani romani, di età compresa tra i 18 e 23 anni, trovati in possesso di alcune dosi di droga, tra hashish e marijuana. Altre tre persone sono state denunciate a piede libero perché, fermate dai carabinieri nel corso di posti di controllo alla circolazione stradale, sono state sorprese alla guida delle loro auto con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l. Nel corso dell'attività di controllo, identificate 280 perone ed eseguito accertamenti su 130 veicoli.