Roma, Porta Portese: arrestati dai carabinieri due spacciatori albanesi con un carico di cocaina

I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato due cittadini albanesi, un 25enne con precedenti e già sottoposto al divieto di dimora nel comune di Roma, e un 27enne, entrambi senza occupazione, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Ieri mattina, transitando in via Antonio Pacinotti, i Carabinieri hanno notato i due aggirarsi con fare sospetto all’esterno di un portone di un palazzo e li hanno fermati per un controllo. L’eccessivo nervosismo dei fermati ha insospettito i militari che hanno approfondito la verifica, accertando che i connazionali alloggiavano all’interno di una struttura ricettiva in quello stesso stabile. La successiva perquisizione della loro stanza ha permesso ai Carabinieri di rinvenire circa 80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento e 810 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento di attività illecita. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.