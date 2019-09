Lavori sulla Pontina e treni guasti sulla Roma-Napoli: giornata da incubo per i pendolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunedì di passione ieri per i pendolari diretti a Roma. Tra incidenti e lavori sulla Pontina e guasti ai treni raggiungere la Capitale è stata davvero un’avventura. I primi disagi già alle 5,30 con il traffico ferroviario rallentato sulla Roma – Napoli via Formia per un problema tecnico tra le stazioni di Campoleone e Cisterna.Al lavoro i tecnici di rete ferroviaria italiana che poco prima delle 7,30 hanno riattivato la circolazione. Per due ore, però, i convogli hanno registrato ritardi fino a 45 minuti, mentre cinque regionali sono stati soppressi. I problemi più grossi per i viaggiatori che dovevano raggiungere Roma molto presto, prima delle 8.«Siamo arrivati a Termini con mezz’ora di ritardo – dice Renato che fa il magazziniere all’Università “La Sapienza” - a me tutto sommato è andata bene, ma ho viaggiato con alcuni infermieri del policlinico Umberto I che avrebbero dovuto iniziare il turno alle 7,30 e si lamentavano perché dovranno recuperare un’ora». Disagi anche sulla Pontina a causa di un tamponamento a catena all’altezza di Pomezia in direzione della Capitale che ha provocato circa 4 chilometri di coda. L’incidente, avvenuto intorno alle 8, ha bloccato la circolazione per più di un’ora. «Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine, gli incidenti sono all’ordine del giorno. Servono più controlli perché spesso non si rispetta la distanza di sicurezza e si guida chattando con il telefonino», dicono gli automobilisti. Forti rallentamenti sulla Laurentina per i tanti pendolari che hanno scelto la provinciale per non rimanere imbottigliati sulla 148. Problemi sulla Statale anche in uscita da Roma a ridosso di Spinaceto per allagamenti e soprattutto per un cantiere mobile che ha costretto gli automobilisti diretti verso sud a procedere a passo d’uomo. Code a elastico, infine, a Pomezia per alcuni operai al lavoro su via Naro.