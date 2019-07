Roma, camion si ribalta sulla Pontina: traffico in tilt nel giorno dell'esodo verso il mare

Circolazione rallentata e disagi sulla via Pontina. Prima per un grave incidente avvenuto alle 6.15 che ha visto coinvolto un camion all'altezza di Pomezia Nord in direzione Roma, poi per il grande flusso del traffico in uscita da Roma verso le località di mare. Dopo essersi scontrato con un'auto per cause ancora da accertare, un camion si è ribaltato stamani all'altezza della zona industriale pometina. Nell'impatto sono rimasti feriti due uomini e una donna. La Polstrada per consentire i soccorsi e per effettuare i rilievi ha disposto la chiusura temporanea tra le uscite Pomezia Centro/Castelli Romani e Pomezia Nord in direzione Roma, deviando il traffico su via dei Castelli Romani. Luceverde Roma segnala anche rallentamenti in uscita dalla città a partire dal Raccordo Anulare fino a via di Pratica.

Rallentamenti anche sulla via Aurelia e sulla Colombo in direzione mare.

