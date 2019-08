Pontina, partono i cantieri mobili sulla strada: inizia l'odissea per i pendolari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi cantieri mobili sulla Pontina a partire da lunedì che potrebbero provocare disagi e forti rallentamenti per i pendolari e i ritardatari del contro esodo che dalle località del Nord devono raggiungere Pomezia e Latina. Fino al 13 settembre operai di Anas al lavoro dalle 9,30 alle 6 del giorno successivo verso Terracina per rifare e sistemare la pavimentazione. Sono previsti restringimenti delle rampe di svincolo e delle complanari, oltre alla chiusura, a fasi alterne, delle corsie di destra e di sorpasso dal chilometro 26,900 fino al 60,200: da Pomezia a Latina.Prima di aprire i cantieri, la ditta vincitrice l’appalto, deve verificare «eventuali interferenze con altri cantieri presenti sul tratto interessato, nonché l’esistenza o meno di particolari condizioni di traffico segnalato anche dalla Polizia Stradale – si legge nell’ordinanza firmata da Lamberto Nicola Nibbi, responsabile dell’area compartimentale di Anas - qualora per condizioni di traffico intenso non fosse possibile l’esecuzione dei lavori, o se le lavorazioni in corso dovessero comportare la formazione di notevoli code, i cantieri dovranno essere sospesi. Inoltre, qualora per avverse condizioni meteorologiche non fosse possibile l’esecuzione dei lavori nei tempi prestabiliti, le eventuali variazioni saranno comunicate tramite i mezzi di comunicazione radiotelevisivi».Rassegnati i pendolari che avrebbero preferito l’apertura dei cantieri solo durante la notte. «Avvertire gli automobilisti di lavori in corso dalle 9,30 alle 6 – dice Marco – non equivale a fornire un’informazione corretta. Vuol dire che troveremo chiusure di corsie per tutta la giornata e l’intera notte, ad esclusione di sole 3 ore e mezzo? Io lavoro a Roma e dunque il problema non m riguarda, ma penso a coloro che invece devono spostarsi verso Pomezia. Anas dovrebbe essere più precisa».Dello stesso parere Claudia che parla addirittura di «cattiveria – dice – proprio il giorno del rientro in ufficio per migliaia di persone. Io devo spostarmi fino ad Aprila e penso che farò strade alternative. Ad esempio la Nettunense». Intanto il Comune di Pomezia sollecita Astral a ricostruire il cavalcavia pedonale sulla Pontina all’altezza di via Poma, chiuso un anno fa perché a rischio crollo. Un altro sollecito è stato invece indirizzato ad Anas e riguarda l’installazione di un nuovo viadotto sulla 148, anche questo pedonale, all’altezza di via Vaccareccia dopo la demolizione, 3 anni fa, di quello completamente deteriorato e mai sostituito. Dopo un anno di battaglie dei residenti delle due zone a ridosso della Statale, ora l’amministrazione ha deciso di chiedere l’intervento dei due Enti.