Vandali e abusivi imbrattano il Pontile di Ostia: «Rimuovete subito le scritte»

Da Bob Marley a Irama, passando per amori adolescenziali e il tifo di Roma e Lazio. Hanno sempre suscitato un pizzico di romanticismo e nostalgia giovanile le scritte sulla balaustra del Pontile, ma a tutto c’è un limite. I messaggi sdolcinati prendono sempre più spazio e i residenti non ne possono più tanto da arrivare a chiedere all’amministrazione M5S del X Municipio una bonifica. In caso contrario, sono pronti a organizzare una giornata di sensibilizzazione e di pulizia di uno dei simboli di Ostia. «Sono vandali, non sono giovani», tuonano i residenti.«Scrivessero queste cose sulle pareti di casa loro, non andando a rovinare beni pubblici», rincara la dose uno dei ristoratori del lungomare. Il Pontile di Ostia, così, muore tra degrado e abusivi. Sotto gli occhi di migliaia di persone che scelgono piazzale dei Ravennati per una passeggiata al tramonto. Ma turisti e residenti da mesi sono costretti a fare uno slalom continuo tra le tante bancarelle improvvisate che si sono sistemate sia in piazzale dei Ravennati che sul lungomare. I venditori abusivi hanno preso d’assalto anche la riva. A decine si sono sistemati lungo la battigia per cercare acquirenti di teli e giochi da spiaggia. Gli ambulanti irregolari hanno trasformato lo storico simbolo del Lido in un suk a cielo aperto. E ad aggravare la situazione c’è la mancata erogazione dei fondi extra per la polizia locale del X Gruppo Mare che in condizioni di «spending review» non può garantire servizi contro l’abusivismo commerciale. E il Pontile diventa terra di nessuno. «Riteniamo oggettivamente preoccupante che ormai a maggio inoltrato, a stagione balneare iniziata e con tanto di ulteriori incombenze discendenti dalla ordinanza sindacale - dichiarano Andrea Venanzoni e Raffaele Paciocca, rispettivamente dirigente e rsu Cisl Fp - il X Gruppo Mare della Polizia Locale non sia messo nelle condizioni di definire delle sia pur minimali linee guida di pianificazione per i servizi estivi, delineando le priorità e la natura degli interventi da effettuare. Pianificazione essenziale e irrinunciabile visto la carenza di organico acuita dal più volte stigmatizzato passaggio dei servizi della viabilità sulla Cristoforo Colombo a carico del X Mare. Purtroppo anche la mancanza di fondi straordinari impone delle scelte precise nei servizi da effettuare, per operare in maniera sicura ed efficiente». Il tutto sotto lo sguardo severo di Nettuno, che al largo scruta la costa, e sembra rimproverare la città per tutto questo.