La gaffe, ponte Spizzichino ribattezzato Ponte Garbatella: Roma Mobilità promette di correggerlo

Spero si tratti solo di una disattenzione del Campidoglio

il minisindaco dell'VIII Municipio, Amedeo Ciaccheri.

Roma Servizi per la mobilità arrivano le scuse: «Il ponte Settimia Spizzichino è stato definito, per errore, ponte della Garbatella sui 57 totem informativi realizzati da Roma Servizi per la mobilità e posizionati in varie zone della città. L'azienda provvederà alla correzione, entro la prossima settimana, di quelli nel quartiere Garbatella. A seguire si procederà sugli altri. Ci scusiamo con la cittadinanza e con gli eredi della famiglia Spizzichino per quanto accaduto».

Il ponte è dedicato a Settimia Spizzichino, deportata il 16 ottobre 1943 durante il rastrellamento del ghetto di Roma, assieme a due sorelle e una nipotina. Settimia fu l'unica a tornare. «Non esiste Ponte Garbatella. Esiste Ponte Settimia Spizzichino - dichiara Enzo Foschi, vicepresidente del Pd Lazio -. Che sia intitolato a Settimia Spizzichino, unica donna tornata dal rastrellamento dell'ex Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, lo sanno tutti. A quanto pare gli unici a non saperlo sono gli esponenti dell'attuale Giunta comunale di Roma. Siamo contenti che il Comune di Roma abbia preso l'impegno entro sette giorni a ripristinare le paline col nome esatto (cosa che verificheremo). Resta l'incredibile realtà di un'amministrazione che dimostra per l'ennesima volta una grande superficialità o, al peggio, di non conoscere affatto la città e la sua storia».

Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'indignazione e le polemiche sono arrivate le scuse. Ma non è passata inosservata la gaffe, la disattenzione e la sciatteria che hanno portato alla sostituzione del nome del Ponte dedicato a Settimia Spizzichino, vittima della Shoah assieme ai suoi familiari, con quello di Ponte della Garbatella sui totem del car sharing curati da Roma servizi per la mobilità. «», cosìSu Facebook, la nipote di Settimia Spizzichino,ha scritto così alla sindaca Virginia Raggi: «Le scrivo in qualità di erede testamentaria di Settimia Spizzichino, unica donna tornata dalla retata del 16/10/43 dell'ex Ghetto di Roma. Pretendo una modifica alle paline metro dove Ponte Settimia Spizzichino è definito Ponte della Garbatella. Parliamo di una intitolazione approvata dalla Commissione Toponomastica del Comune di Roma e inaugurata (mio malgrado) dal sindaco Alemanno. In caso contrario sarò costretta ad adire alle vie legali nei confronti dell'Atac e del Comune di Roma. Distinti saluti».LEGGI ANCHE: Olocausto, rivive su Instagram la storia di Eva, morta a 13 anni ad Auschwitz Intanto da