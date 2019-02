Lavori al ponte della Scafa: traffico in tilt tra Ostia e Fiumicino

Traffico in tilt tra Ostia e Fiumicino. Per consentire i lavori sul ponte della Scafa, che permette di superare il fiume Tevere, è stato istituito il senso unico alternato che ha scatenato stamani il caos. Automobilisti provenienti dal X municipio super infuriati perché costretti a un’ora di fila per impegnare l’attraversamento. «Vengo da via dell’Appagliatore – dice Franca Giulivi a bordo di una Panda – la coda inizia davanti al centro commerciale e quindi ho impiegato la bellezza di un’ora e dieci minuti. Una cosa veramente assurda».



Chi proveniva dal centro di Ostia o Acilia la coda iniziava a Ostiantica: più di quattro chilometri di fila. Le cose dalla riva opposta non sono andate meglio. «Provengo dall’aeroporto – sottolinea con tono alterato Sergio Prete di Ostia – e sono in fila, dal viadotto dell’Aeroporto, da più di un’ora: non ne posso più». A rendere più vistoso la problematica legata alla viabilità ci si è messa anche la mancata chiusura dell’immissione sul ponte da via della Scafa, annunciata ieri sera dal sindaco di Fiumicino. Tale operazione è avvenuta solo alle ore 9:30. Stasera ovviamente si replica.

