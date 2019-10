Roma, prende a calci e pugni la fidanzata a Ponte Milvio: 20enne condannato a 3 anni

Con uno schiaffo l'ha fatta cadere a terra e poi si è accanito con calci sferrati al viso procurandole un trauma massivo facciale. È stato un pestaggio stile kickboxing quello che un pomeriggio di luglio un ventenne salvadoregno ha riservato alla fidanzata, diciannovenne e romana, nei pressi di Ponte Milvio, meta di innamorati. Una violenta aggressione che ieri è costata al giovane la condanna, in abbreviato, a tre anni di carcere per lesioni, maltrattamenti e la rapina del cellulare (sottratto per spiare i contatti in chat), così come chiesto dal pm Antonio Bianco.

Il ventenne era stato arrestato dopo che un passante lo aveva inseguito prima a piedi e poi a bordo di un motorino guidato da un altro soccorritore, e quindi consegnato agli agenti del commissariato Ponte Milvio. Al momento del fermo il giovane è risultato sottoposto all'obbligo di presentazione alla caserma dei carabinieri di Casalotti, una misura che era stata disposta a seguito di un precedente arresto sempre per i maltrattanenti riservati alla fidanzata. Abusi che gli erano costati una condanna a otto mesi di carcere. La compagna, timida e insicura, ha fatto poi l'errore di perdonarlo.



Ultimo aggiornamento: 10:00

