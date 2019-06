Incidente in un palazzo di via Stefano Jacini, in zona Ponte Milvio a Roma. Dalle prime informazioni, due operai sono stati investiti da una fiammata mentre sostituivano un contatore del gas. Sono stati trasportati dal 118 in ospedale per le ustioni riportate. Sul posto carabinieri, polizia e polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA