Ponte Milvio, cani antidroga nella movida: blitz dei carabinieri, 7 giovani denunciati

Quando Ron salta fuori dalla macchina dei carabinieri, la movida di Ponte Milvio ha appena iniziato a popolarsi. Ron ha 7 anni e mezzo, è tedesco, e il suo nome nulla ha a che vedere con l'omonimo cantante: fa parte delle unità cinofile messe in campo dal Comando provinciale dei carabinieri per contrastare il fenomeno dello spaccio.

Il fiuto di questo pastore tedesco è infallibile, anche in piazze articolate come quella di Ponte Milvio. Qui lo spaccio è per i molti minorenni che, nei weekend, popolano locali e ristoranti. O che si appartano in quello che potrebbe essere ribattezzato il parcheggio delle canne, dietro ad un popolare negozio di elettronica. E' qui che, sabato notte, i militari hanno sorpreso diversi minorenni con marijuana nelle tasche.



Anche se hanno tentato di negare, dapprima, il consumo, alla fine, dopo aver aperto le loro mini-car, non hanno potuto fare altro che ammettere la loro responsabilità. Complessivamente sono stati 7 i denunciati, mentre cinque negozi sono stati multati dal Nas. Nello specifico, i militari dalla compagnia Roma Trionfale e della stazione Ponte Milvio - che hanno presidiato le piazze e le vie cruciali hanno individuato due persone ai domiciliari, che erano uscite dalle loro abitazioni.



Un 18enne, invece, è stato fermato ad un posto di blocco a bordo di un motorino rubato. E ancora: un 45enne romeno è stato denunciato perché risultato espulso dal territorio nazionale, mentre un serbo 34enne guidava la macchina senza aver mai conseguito la patente. Stretta anche sulle violazioni del commercio: 5 negozi sono stati sanzionati amministrativamente per complessivi 17.300 euro. I carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro hanno accertato, in alcuni casi, la presenza di lavoratori impiegati non regolarmente (per il titolare è scattata anche la sospensione dell'attività).

In un ristorante della zona sono stati sequestrati 4 Kg di alimenti, privi di etichetta e di ogni altro elemento riconducibile alla tracciabilità. Tra via Riano e via Flaminia, invece, sono stati multate 5 persone, mentre esercitavano l'attività di parcheggiatore abusivo.

Nel corso delle attività, sono state complessivamente identificate 125 persone ed eseguiti accertamenti su 61 veicoli, molti dei quali sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada.



Ultimo aggiornamento: 09:40

