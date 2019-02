Ponte della Scafa a senso unico, la protesta dei pendolari è social: «Al lavoro ci andiamo in elicottero»

I pendolari del ponte della Scafa, la struttura che collega Ostia a Fiumicino, non ci stanno e raccontano il loro inferno sui social. Da sabato, sul ponte è in vigore la disciplina del senso unico alternato a causa del crollo di una protezione di ferro dovuto alle forti raffiche di vento che hanno interessato nelle ultime 48 ore la Capitale. Un provvedimento che ha mandato il traffico in tilt e paralizzato la viabilità del quadrante a sud di Roma.



Monta la protesta, dunque, ma in modalità web dove non si risparmiano frecciatine e imprecazioni agli amministratori. «Tra il ponte della Scafa e la chiusura della via del Mare al lavoro ci arrivo con l’ elicottero», scrive Donatella nel gruppo Facebook “C’è vita sulla Colombo” che racchiude migliaia di pendolari della strada. «Questa nuova situazione va risolta nel più breve tempo possibile per evitare al massimo ulteriori disagi ai cittadini sia di Fiumicino sia di Ostia - spiegano dal Comune di Fiumicino - ma soprattutto bisogna accelerare i tempi per l’avvio del cantiere del nuovo ponte della Scafa che Roma Capitale deve costruire». E c’è anche chi punta il dito contro l’amministrazione capitolina e la giunta Raggi: «Un intero quadrante della città quello sud completamente isolato - si sfoga Francesco V. sui social - e in tutto questo la sindaca non si è sentita».Sul ponte della Scafa da sabntato è stato istituito il senso unico alternato per consentire i lavori di messa in sicurezza e ripristino della protezione laterale divelta e del cordolo danneggiato a seguito delle cattive condizioni meteorologiche. «I lavori - spiega una nota diramata da Anas - continueranno nelle giornate di oggi e martedì. La riapertura al traffico a doppia carreggiata è prevista per la giornata di mercoledì. Il personale di Anas è attualmente al lavoro per consentire nel più breve tempo possibile la normale circolazione.Per evitare i rallentamenti, in particolare nelle ore di punta, si consiglia come percorso alternativo il Grande raccordo anulare di Roma e la A91 Roma Fiumicino».

Fino a giovedì, dunque, sono previsti disagi. Nel frattempo resta l’emergenza Cristoforo Colombo, dove il rischio di crollo di alberi e rami in queste ore è molto alto.

