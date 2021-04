Pomezia, maxi operazione polizia su occupanti abusivi delle case popolari: 45 denunce e un sequestro

Sono state denunciate 45 persone per occupazione abusiva a Pomezia. L'intervento ha interessato 121 appartamenti di proprietà di Roma Capitale, 243 persone sono state identificate dopo l'operazione interforze che ha coinvolto complessivamente oltre 300 agenti.

I controlli hanno interessato anche 4 locali commerciali e uno è stato sottoposto a sequestro perchè trasformato in un'abitazione privata. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti da parte di personale tecnico in merito alla manomissione dei contatori e sugli allacci abusivi di luce e gas.



Il sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà si è espresso sull'operazione con una nota: « Il nostro territorio merita la giusta attenzione e una strategia condivisa di contrasto alle attività illecite, per garantire la sicurezza di cittadini e territorio». Nella nota, il sindaco ha aggiunto che nel prossimo Consiglio comunale sarà approvata l'istituzione di una commissione consiliare antimafia. Seguono nella nota i ringraziamenti con «una menzione particolare al comandante Angelo Pizzoli e ai nostri 30 agenti di Polizia locale per l'impegno e la dedizione quotidiani che hanno dimostrato anche in questa occasione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA