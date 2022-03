Pomezia, a fuoco un capannone industriale: nessun ferito ma deposito distrutto

Ieri notte poco dopo la mezzanotte la Sala Operativa dei vigili del fuoco di Roma ha inviato a Pomezia, in via di Valle Caia, diverse squadre di pompieri. Per un incendio improvviso e devastante di un capannone industriale. Nessuna persona è rimasta coinvolta, la struttura grande circa 2000 mq e utilizzata come deposito di materiale di vario genere è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenute due squadre di Pomezia e Roms (22/A e 11/A), con tre autobotti, più il Carro Autoprotettori, le forze dell'ordine e il 118. La strada lunga diversi km unisce via Ardeatina tra Albano e Ardea con via Pontina Vecchia a Pomezia, e in quel tratto si sono verificati già diversi incendi simili nei messi e anno scorsi di capannoni, autofficine, gommista e altre strutture similari, non si esclude nessuna ipotesi, ci sono indagini in corso per capire le cause del rogo.